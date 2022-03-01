Her yıl milyonlarca öğrencinin faydalandığı KYK bursları 2022 yılında zamlı olarak ödenmeye başlanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdi de TÜBİTAK burslarının zamlandığını açıkladı. Peki, 2022 TÜBİTAK bursu ne kadar oldu? KYK bursu zamlandı mı, yükseldi mi? İşte detaylar…

2022 TÜBİTAK BURSU NE KADAR OLDU?

Kabien toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrenciler için müjdeli bir haber verdi ve TÜBİTAK burslarının zamlandığını duyurdu.

“Öğrencilere ve araştırmacılara TÜBİTAK'tan sağladığımız burslarda ciddi iyileştirmeler yapıyoruz.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası öğrencilere verilecek bursların ne kadar olduğunu açıkladı. Buna göre,

Lisans programında aylık 750 TL’lik burs 1250 TL’ye yükselirken,

Yüksek lisans öğrencileri 3 bin TL ile 4 bin 250 TL,

Doktora öğrencileri 5 bin 500 TL ile 7 bin 500 TL

Doktora sonrasındaki öğrenciler 7 bin 500 TL ile 10 bin TL’ye kadar aylık burs alabilecekler.

KYK BURSLARI ZAMLANDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada TÜBİTAK burslarına zam geldiğini açıkladı. Ancak KYK burslarına yeni bir zam bulunmuyor. KYK burslarına 2022 Ocak ayı itibariyle zam yapılmış lisans öğrencilerinde 850 TL, yüksek lisans öğrencileri 1700 TL, doktora öğrencileri 2550 TL aylık burs almaya başlamıştı.

TÜBİTAK BURSUNU KİMLER ALABİLİR?

TÜBİTAK, üniversite sınavı olarak da bilinen YKS'de ilk 25 bine girerek başarı sağlamış öğrencilere yönelik burs imkânı sağlıyor.

TÜBİTAK tarafından hazırlanan tercih listesine uygun bölümleri kazanan öğrenciler bu burstan yararlanabiliyor. Öğrencilere akademik yaşamları boyunca her ay burs imkanı verilerek eğitim hayatlarında maddi sıkıntı çekmeleri önleniyor.