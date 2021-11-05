Son dakika... KYK burs ve kredi başvurusunun ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı KYK başvurularının başlayacağı tarihteydi. Bugün KYK burs ve kredilerine başvuruların açıldığı resmen açıklandı.

KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI

Bakan Kasapoğlu açıklamasında, ‘Geçen yıl hem lisans, hem yüksek lisans hem de doktora burslarında artış gerçekleştirdik. 2002’den bu yana faydalanan öğrenci sayısında artış gerçekleştirdik. Bu seneki başvuruları bugün başlattık.’ dedi ve ayrıca başvuruların 8 Kasım'da sona ereceğini duyurdu.

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KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs başvuruları birçok işlemde olduğu e-devlet üzerinden yapılacak. T.C. kimlik numarası ve bireysel şifresi ile e-devlet sistemine giriş yapan adaylar, https://www.turkiye.gov.tr/kyk-krediburs-basvurusu sayfası üzerinden başvurularını tamamlayacak.

Başvuru sırasında öğrencilerden ekonomik, sosyal ve eğitim durumlarına ilişkin bilgiler istenirken, yine öğrencilerin vermiş olduğu bilgiler, kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilecek. Değerlendirme sonucunda burs almaya hak kazanan öğrenciler, yine e-devlet üzerinden duyurulacak.

KYK BURS BAŞVURULARI KAÇ GÜN SÜRECEK?

2021 KYK burs başvuruları 5 Kasım Cuma günü başladı, 8 Kasım 2021 Pazartesi tarihinde son bulacak.

2021 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından 2021 yılında

Lisans öğrencilerine 650 TL

Yüksek Lisans öğrencilerine 1300 TL

Doktora öğrencilerine 1950 TL KYK bursu verilmişti.

KYK BURSUNU KİMLER ALABİLİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KYK BURSUNU KİMLER ALAMAZ?

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler ,

burstan yararlanamazlar.



