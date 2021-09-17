KYK yurt kaydı yaptıracak öğrencilerin öncelikle ilk kayıt ücretini ödemesi ve KYK taahhütname onayı yapması gerekiyor. İlk kayıt ücreti, Ziraat Bankası ATM’lerinden, banka şubelerinden ve mobil uygulamasından yapılabiliyor ve ödenecek ücret öğrencinin yerleşeceği yurt tipine göre değişiklik gösteriyor. İşte, KYK yurt kayıtları hakkında bilinmesi gereken detaylar…

KYK İLK KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Bir KYK yurduna ilk defa yerleşen öğrencilerden alınan ücrete ilk kayıt ücreti deniyor ve bu ücretin içinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti de yer alıyor. İlk kayıt ücreti, öğrencinin yerleşme tarihi ve yerleştiği yurdun tipine göre değişiklik gösteriyor. İlk kayıt ücreti, Ziraat Bankası ATM’lerinde veya Kredi/Yurt e-Ödeme ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülebiliyor.

KYK TAAHHÜTNAME ONAYI NEDİR?

KYK taahhütname onayı, KYK kayıt işlemlerinde, ilk kayıt ücretinin ödenmesinden sonraki adımdır. Ücreti ödeyen öğrencinin e-Devlet “Yurt Kayıt İşlemleri” sayfasından taahhütname onayı yapmalıdır. Taahhütname onayı yurda kaydı yapılacak öğrencinin belirli kuralları kabul ettiğini gösteren belgedir.

Onayın ardından da başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.

KYK İLK KAYIT ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

KYK ilk kayıt ücretini ödemek için Ziraat Bankası ana menüsünde yer alan ödemeler ekranına tıklayın. Açılan ekranda, eğitim sınav ve üniversite ödemeleri sekmesini seçin. Ardından açılan ekrandan KYK ödemeleri işaretlenecek yönlendirilen sayfadan da “yurt ödemeleri” seçin. T.C. numarası yazarak sorgulama yaptıktan sonra ödemeniz gereken tutar ekranda çıkacak. Ödemenizi buradan ödeyebilirsiniz.

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