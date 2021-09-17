Kredi ve Yurtlar Kurumu’na yurt başvurularında KYK yedekte sonucu ile karşılaşanlar, bundan sonraki süreçte neler yapılacağına ilişkin merak içinde. Yurt başvuru sonuçlarına göre, KYK kayıt süreci önümüzdeki günlerde başlayacak. Peki, KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir? KYK yedekte kalanlar ne yapmalı? İşte ayrıntılar…

KYK YEDEKTE KALANLAR NE YAPACAK?

KYK yedekte kalanlar için süreç henüz sona ermedi. Bakanlık ileriki bir tarihte, yedek alım sonuçlarını açıklayacak. KYK yedekte kalanlar ise http://sonuc.gsb.gov.tr internet adresinden açıklanacak sonuçları takip ederek bir KYK yurduna yerleşip yerleşmediğini öğrenebilecekler.

Bununla birlikte, KYK yedek sırada bekleyen ancak farklı bir ilde bulunan bir öğretim programına kaydolan öğrencilerin, yeniden yurt başvurusunda bulunmaları gerekiyor. Başvuru esnasında ilk başvuruda verilen yedek sırasının iptal edilecek, başvuruya devam edilmesi halinde ilk yapılan başvuru geçersiz sayılacaktır.

KYK YURT YEDEK SIRASI NE ZAMAN GELİR?

KYK yurt yedek sırasının ne zaman geleceğine ilişkin henüz net bir tarih bulunmuyor. Öncelikle KYK yurtlarına kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrencilerin, kayıt süresi dolması beklenecek. Sonrasında ise, boş kalan yurt kontenjanlarına yedekteki öğrenciler yerleştirilecek.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

KYK yurtlarının ücretleri yurdun fiziki yapısına ve barınma durumuna göre değişiklik gösteriyor. İşte, yurtların tipine göre ücretleri ve depozitoları…

1. TİP KYK YURTLARI

KYK yurt ücreti: 230 TL

Depozito ücreti: 314 TL

2. TİP KYK YURTLARI

KYK yurt ücreti: 250 TL

Depozito ücreti: 342 TL

3.TİP KYK YURTLARI

KYK yurt ücreti: 290 TL

Depozito ücreti: 342 TL

4.TİP KYK YURTLARI

KYK yurt ücreti: 325 TL

Depozito ücreti: 444 TL

5.TİP KYK YURTLARI

KYK yurt ücreti: 360 TL

Depozito ücreti: 492 TL

6. TİP KYK YURTLARI

KYK yurt ücreti: 390 TL

Depozito ücreti: 533 TL