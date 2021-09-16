2021 KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı öğrencilerin erişimine açıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan gelen son dakika haberine göre, 12 Eylül tarihinde sona eren yurt başvuru sonuçları açıklandı. İşte, 2021 KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı ve diğer ayrıntılar…

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçlar, GSB internet sayfasından ve e-devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

2021 KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÖNCELİKLİ ÖĞRENCİLER

Özel ve öncelikli durumu olduğunu beyan eden, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından özel ve öncelik durumu sorgulanan ancak durumu doğrulanamayan öğrencilerin yurt barınma hakkı kazandıktan sonra ilgili belgeyi yurt müdürlüklerine teslim etmesi gerekiyor. İlgili belgenin ibraz edilmemesi durumunda öğrencinin yurt hakkı geçersiz sayılacak.

2021 YURT FİYATLARI

2020-2021 ve 2021-2022 akademik takviminde, üniversite öğrencileri, 6-12 Eylül tarihleri arasında yurt başvurularını gerçekleştirdi. Yurtlar fiziksel özellikleri ve barınma durumuna göre 6 kategoriye ayrılıyor. Yurt ücretleri de bu kategorilere göre farklılık gösteriyor. 1.5 yıl önce en düşük yurt ücreti 230 lirayken, zamla birlikte 275 TL oldu. En yüksek fiyat da 500 liradan 600 liraya çıktı. Yurda yeni yerleşen öğrencilerin ödemesi gereken güvence bedeli ise, yüzde 20- 28.5 arasında zamlanarak en düşük 376, en yüksek 820 lira oldu.