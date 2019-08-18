KYK yurt başvuru tarihleri belli oldu! Başvurular nasıl yapılır?
YKS tercihlerinin belli olmasının ardından üniversitelere yerleşenler ivedilikle KYK yurt başvuruları için aramalara başladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi yaptığı duyuru ile yur başvuru tarihlerini paylaştı. İşte detaylar...
Günlerdir beklenen haber Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nde geldi. Kurum KYK yurt başvuru tarihlerini paylaşarak "Sevgili öğrenciler T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuruları 19 Ağustos’ta başlıyor." diye duyrudu. Peki başvurular nasıl yapılır?
KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
KYK yurt başvuruları 19-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Bu sebeple E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek E-Devlet şifresi almaları veya diğer E-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
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