Türkiye KYK yurt başvuruları başladı! Bakan Kasapoğlu duyurdu

KYK yurt başvuruları başladı! Bakan Kasapoğlu duyurdu

Türkiye

KYK yurt başvuruları başladı! Bakan Kasapoğlu duyurdu

Son dakika haberine göre, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait öğrenci yurtlarına yönelik yeni dönem için başvuruların başladığını açıkladı.

06 Eylül 2021, Pazartesi 21:33 Son Güncelleme:
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 ve 2021-2022 eğitim öğretim dönemlerinde, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran üniversite öğrencileri için yurt başvurularının başladığını duyurdu.

Öğrenciler başvurularını, 12 Eylül Pazar günü saat 23.59’a kadar e-devlet üzerinden yapabilecek.

10 Eylül Cuma gününden sonra kayıt yaptıracak ek kontenjan, yatay-dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü, yurtiçi, yurtdışı değişim programı öğrencileri ve kendi imkanları ile eğitim görmek için gelen uluslararası öğrencilere ait yurt başvuruları ise ilerleyen tarihlerde alınacak.

1 Haziran 2020 tarihinden önce üniversite kayıtlarını yapan ara sınıf öğrencileri de e-devlet üzerinden başvuruda bulunabilecek.

AA

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