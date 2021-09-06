KYK yurt başvurularına ilişkin aramalar, 2021 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yoğunlaşmıştır. Şehir dışında bir üniversiteye yerleşen öğrenciler, akademik takvim başlamadan önce yurt telaşı içine girdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ise, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran üniversite öğrencileri için yurt başvurularının başladı.

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 ve 2021-2022 eğitim öğretim dönemlerinde, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk defa kayıt yaptıran üniversite öğrencileri için yurt başvurularının başladı.

KYK YURT BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları, 12 Eylül Pazar günü saat 23.59’a kadar e-devlet üzerinden yapabilecek.

10 Eylül Cuma gününden sonra kayıt yaptıracak dikey-yatay geçiş, ek kontenjan, özel yetenek, yurtiçi, lisansüstü, yurtdışı değişim programı öğrencileri ve kendi imkanları ile eğitim görmek için gelen uluslararası öğrencilere ait yurt başvuruları ise daha ileriki bir tarihte alınacak.

1 Haziran 2020 tarihinden önce üniversiteye kayıt yaptıran ara sınıf öğrencileri de e-devlet üzerinden başvuru yapabilecek.

KYK YURT BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

YURT BAŞVURULARI DEĞERLENDİRİLMEYECEK ÖĞRENCİLER

1) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmayan öğrenciler,

2) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olan öğrenciler,

3) Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin öğrenim gördükleri ülke kanunlarına göre taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hakkında altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunan öğrenciler,

4) Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yükseköğrenim öğrencilerine hizmet veren yurtlarından çıkarma cezası veya yükseköğretim kurumlarından altı aydan fazla uzaklaştırma cezası alan öğrenciler,

5) Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışan öğrenciler,

6) Kamu personeli olan öğrenciler,

7) Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunan öğrenciler,

8) Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz beş yaşını dolduran öğrenciler,

9) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları içinde bulunan öğrenciler (%40 engelli, yetiştirme yurdunda kalarak liseyi tamamlayan, anne ve babası vefat etmiş olan, devlet koruması altındaki öğrenciler hariç)