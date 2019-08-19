Üniversite öğrencileri kolları sıvadı. Özellikle bu sene 1. sınıfta okuyacak olan üniversite öğrencileri deyim yerindeyse harıl harıl yurt bakıyorlar. Kredi Yurtlar Kurumu'nun (KYK) yurt başvuruları ise bugün başladı. Öğrenciler başvuru detaylarını merak ederek başvuruların nasıl yapılacağını sorguluyor.

KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları 19-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Bu sebeple E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek E-Devlet şifresi almaları veya diğer E-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

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