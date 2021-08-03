26-27 Temmuz tarihlerinde 3 oturum şeklinde gerçekleşen YKS 2021 sonuçları ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. Tercih sürecinin sona ermesiyle binlerce öğrenci 2021-2022 eğitim öğretim döneminde bir üniversite programına yerleşmiş olacak. Lisans ve önlisans eğitimi boyunca barınacak yer arayışında olan üniversite öğrencileri ise KYK yurt başvurularını şimdiden araştırıyor…

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

YKS 2021 sonuçlarının 4 ağustos tarihinde açıklanması beklenirken, geçtiğimiz hafta ÖSYM sürpriz bir şekilde sonuçları erken açıkladı. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılan adaylar, sınav sonuçlarıyla birlikte, puan ve sıralamalarını da öğrenci. Şimdi gözler, tercih sürecinde.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında 2021 YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacağını söyledi.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağına ilişkin henüz kesin bir tarih belirtilmedi. Konuyla ilgili araştırma yapan adaylar, konu ile ilgili olarak YURTKUR'un yapacağı açıklamayı beklemek durumunda. Ancak KYK yurt başvurularının yüz yüze eğitimle ilgili kararın alınmasından sonra kamuoyu ile paylaşılacağı tahmin ediliyor.

KYK yurt başvurularına ilişkin bir gelişme olması durumunda haberimizde yer alacaktır.

2021 BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021 burs başvurularının her yıl olduğu gibi bu yılda eylül ayında başlayacağı tahmin ediliyor.