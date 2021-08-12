Üniversiteler, eğer bir son dakika gelişmesi yaşanmazsa 13 Eylül tarihinde kapılarını öğrencilere açacak. Eğitim hayatına ailesinden ayrı devam eden milyonlarca öğrenci KYK yurt ve kredi başvurularını merakla bekliyor. Özellikle üniversite hayatı boyunca barınma ihtiyacı KYK yurtlarında karşılayacak öğrenciler, son günlerde sık sık KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2021 yurt ve burs başvuru tarihleri belli oldu mu? sorularını soruyor.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KYK yurt başvuruları için henüz Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, yurt başvurularının YKS 2021 yerleştirme sürecinin sona ermesinin ardından başlaması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıllarda KYK yurt başvuruları Ağustos ayının sonlarında başlamıştı. Bu durumda yaklaşık 10 güne yakın bir süre sonra yurt başvurularının başlayacağı tahmin ediliyor.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs başvuruları sadece YKS yerleştirme sürecinin değil, tüm üniversitelerin dikey, yatay, geçiş, yüksek lisans ve doktora öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından başlayacak.

Geçtiğimiz yıllarda başvurular ekim ayında başlamıştı.

Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça haberimizde bulabilirsiniz.