KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?
1 Temmuz'da başlayacak normalleşme sonrası merak edilen konuların başında KYK yurt başvuruları geliyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt başvuruları için geri sayım başladı. Üniversite öğrencileri, eylül ayında yeni döneme başlayacak. Peki, KYK yurt başvuruları bu yıl ne zaman başlayacak? KYK yurt başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar..
22 Haziran 2021, Salı 22:26 Son Güncelleme:
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KYK burs ve yurt başvuru işlemleri internette merak edilen konular arasında yer alıyor. 13 Eylül'de açılması planlanan üniversitelerde KYK yurtları için başvuru ekranı öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, KYK yurt başvuruları bu yıl ne zaman başlayacak? KYK yurt başvurusu nasıl ve nerede yapılır? İşte detaylar..
KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Üniversite öğrencilerinin eğitim dönemi boyunca kaldıkları KYK yurtları için başvurular normal şartlarda ÖSYM yerleştirme işlemlerinin ardından başlıyordu. 13 Eylül'de başlayacak yeni eğitim dönemi öncesinde KYK yurt başvuruları için henüz tarih belirtilmedi.
Detaylar geldiğinde haberimizde olacak.
KYK YURT BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girerek üniversite okumaya hak kazanan öğrencileri ve ara sınıf öğrencileri KYK yurtları başvurusunda bulunabiliyor. Başvurular başladığında işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.
Başvuru tarihleri, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlaması bekleniyor.