Türkiye KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

Türkiye

KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

1 Temmuz'da başlayacak normalleşme sonrası merak edilen konuların başında KYK yurt başvuruları geliyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt başvuruları için geri sayım başladı. Üniversite öğrencileri, eylül ayında yeni döneme başlayacak. Peki, KYK yurt başvuruları bu yıl ne zaman başlayacak? KYK yurt başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar..

22 Haziran 2021, Salı 22:26 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

KYK burs ve yurt başvuru işlemleri internette merak edilen konular arasında yer alıyor. 13 Eylül'de açılması planlanan üniversitelerde KYK yurtları için başvuru ekranı öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, KYK yurt başvuruları bu yıl ne zaman başlayacak? KYK yurt başvurusu nasıl ve nerede yapılır? İşte detaylar..

KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üniversite öğrencilerinin eğitim dönemi boyunca kaldıkları KYK yurtları için başvurular normal şartlarda ÖSYM yerleştirme işlemlerinin ardından başlıyordu. 13 Eylül'de başlayacak yeni eğitim dönemi öncesinde KYK yurt başvuruları için henüz tarih belirtilmedi.

Detaylar geldiğinde haberimizde olacak. 

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girerek üniversite okumaya hak kazanan öğrencileri ve ara sınıf öğrencileri KYK yurtları başvurusunda bulunabiliyor. Başvurular başladığında işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

Başvuru tarihleri, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlaması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Zulu kabilesi gelse yenilecek gibiydik
Hakan Çelik
Murat Çelik
Temas ve mesafe
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Kürt seçmen ve demokrasi
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Yarın seçim var
Rauf Tamer
Banu Şen
Sakinlik sana çok yakışacak İzmir
Banu Şen
Şirin Sever
Baba olmanın hakkını veren herkesin günü
Şirin Sever
Erkut Can
Biden’a dost yumruğu
Erkut Can
Murat Gülderen
'Yeni nesil' babalar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Üzerine yıldırım düşmüştü! 36 gün sonra acı haberi geldi