KYK burs ve yurt başvuru işlemleri internette merak edilen konular arasında yer alıyor. 13 Eylül'de açılması planlanan üniversitelerde KYK yurtları için başvuru ekranı öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, KYK yurt başvuruları bu yıl ne zaman başlayacak? KYK yurt başvurusu nasıl ve nerede yapılır? İşte detaylar..

KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üniversite öğrencilerinin eğitim dönemi boyunca kaldıkları KYK yurtları için başvurular normal şartlarda ÖSYM yerleştirme işlemlerinin ardından başlıyordu. 13 Eylül'de başlayacak yeni eğitim dönemi öncesinde KYK yurt başvuruları için henüz tarih belirtilmedi.

Detaylar geldiğinde haberimizde olacak.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girerek üniversite okumaya hak kazanan öğrencileri ve ara sınıf öğrencileri KYK yurtları başvurusunda bulunabiliyor. Başvurular başladığında işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

Başvuru tarihleri, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlaması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ