KYK yurt başvuruları devam ederken, öğrenciler bir yandan da başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. e-devlet üzerinden yapılan başvurular, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından inceleniyor ve başvuru şartlarını karşılayan öğrenciler, KYK yurtlarına yerleştiriliyor.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN HANGİ TARİHTE BİTİYOR?

KYK yurt başvuruları Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’nun yaptığı açıklama ile 6 Eylül’de başlamıştı. 2021 KYK yurt başvuruları 12 Eylül tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt sonuçları, 12 Eylül tarihinde başvuruların sona ermesi ve değerlendirilmesinin ardından açıklanacak. Ancak şu an için henüz KYK yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin bir açıklama bulunmuyor.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor.

Başvuruda bulunacak öğrenciler T.C kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile e-devlet sistemine giriş yapmaları gerekiyor. Arama bölümüne KYK yurt başvurusu yazılmasının ardından gerekli talimatlar takip edilerek KYK yurt başvurusu kolaylıkla yapılabiliyor.

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