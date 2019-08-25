KYK yurt başvuruları 19 Ağustos'ta başladı ve 26 Ağustos'ta son buluyor. Henüz işlem yapmayanlar ve bu haktan yararlanmak isteyenler e-Devlet üzerinde yarın işlem yapmak zorunda... Elini çabuk tutup başvuruyu tamamlayanlar "KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanır?" diye sorguluyor.

KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları 19-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Bu sebeple E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek E-Devlet şifresi almaları veya diğer E-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KYK yurt sonuçları hakkında yapılan resmi bir açıklama yok. Sonuçların son müracaatların hemen ardından 10 gün içinde açıklanması bekleniyor.