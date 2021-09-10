KYK yurt sonuçlarına ilişkin meraklı bekleyiş devam ediyor. Üniversite öğrenimine şehir dışında devam edecek öğrenciler için Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sağlana yurtlar büyük önem taşıyor. 2021- 2022 akademik takviminin başlamasına kısa süre kala, KYK yurt sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve 2021 KYK yurt depozito ücretlerinin ne kadar olacağı da bu nedenle yoğun şekilde araştırılıyor.

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KYK yurt sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak sonuçların KYK yurt başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından açıklanması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

KYK yurt başvuruları Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’nun yaptığı açıklamanın ardından 5 Eylül Pazar akşamı başlamıştı. Yapılan açıklamaya göre, başvurular, 12 Eylül Pazar günü son bulacak.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları e-devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile e-devlete giriş yapan öğrenciler, arama bölümüne KYK yurt başvurusu yazdıktan sonra, verilen talimatları takip ederek KYK yurt başvurusunu kolaylıkla yapabiliyor.

E DEVLET KYK YURT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2021 KYK YURT DEPOZİTO ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

1. Tip KYK yurtları

KYK yurt ücreti: 230 TL

Depozito Ücreti: 314 TL

2. Tip KYK yurtları

KYK yurt ücreti: 250 TL

Depozito Ücreti: 342 TL

3.Tip KYK yurtları

KYK yurt ücreti: 290 TL

Depozito ücreti: 342 TL

4.Tip KYK yurtları

KYK yurt ücreti: 325 TL

Depozito ücreti: 444 TL

5.Tip KYK yurtları

KYK yurt ücreti: 360 TL

Depozito ücreti: 492 TL

6 Tip KYK yurtları

KYK yurt ücreti: 390 TL

Depozito ücreti: 533 TL