Kylian Mbappe itiraf etti: Ayrılmak istediğimi iletmiştim

Mbappe, "Temmuz ayının sonunda PSG'den ayrılmak istediğimi kulübe bildirdim. PSG bana çok şey kattı, burada 4 güzel yıl geçirdim ancak kulübe para kazandırmak için ayrılmak istedim. Kulübün benim yerimi doldurabileceği kadar erken bir zamanda ayrılmak istediğimi söyledim. Ancak, 'Beni bırakmak istemiyorsanız da takımda kalırım' dedim" itirafında bulundu.

Yıldız oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.