Kylian Mbappe itiraf etti: Ayrılmak istediğimi iletmiştim
PSG'nin starı, Messi ve Ronaldo bıraktıktan sonra onların veliahtı olacak kişi Kylian Mbappe, yol ayrımında. PSG'den ayrılmak istediğini daha önce kulübe ilettiğini itiraf eden Mbappe, 'Amacım para kazandırmaktı' dedi.
04 Ekim 2021, Pazartesi 14:20 Son Güncelleme:
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Mbappe, "Temmuz ayının sonunda PSG'den ayrılmak istediğimi kulübe bildirdim. PSG bana çok şey kattı, burada 4 güzel yıl geçirdim ancak kulübe para kazandırmak için ayrılmak istedim. Kulübün benim yerimi doldurabileceği kadar erken bir zamanda ayrılmak istediğimi söyledim. Ancak, 'Beni bırakmak istemiyorsanız da takımda kalırım' dedim" itirafında bulundu.
Yıldız oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
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