Kylian Mbappe Müslüman mı? Kylian Mbappe dini inancı nedir?

Genç yaşına rağmen, Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'de forma giyen ve Kamerun ve Cezayir asıllı olan Kylian Mbappe Müslüman mı merak ediliyor. Fransa’da dünyaya gelen siyahi futbolcunun, giydiği kıyafetler nedeniyle dini inancı ile ilgili merak da artıyor.

MHAPPE MÜSLÜMAN MI, DİNİ İNANCI NEDİR?

Genç yaşına rağmen yükselen bir başarıyla Paris Saint-Germain'de forma giyen siyahi futbolcu Kylian Sanmi Mbappé Lottin'in dini inancı pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

20 Aralık 1998 tarihinde Fransa'da doğan, Mbappe, Cezayir ve Kamerun asıllıdır. Fransız olan millî futbolcu olan Mbappe, Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'de forma giymektedir.

İlk olarak doğduğu şehir Bondy'deki futbol akademilerinde oynayan Mbappe, daha sonra Clairefontaine ve Monaco futbol akademilerinde oynayıp Monaco'nun yedek takımında profesyonel futbol kariyerine adım atmıştır.

23 yaşındaki futbolcu bir süre sonra 2016-2017 sezonunda düzenli olarak sahaya çıkmış ve ligde attığı 8 asist ve 15 gol ile 17 yıl sonra takımının lig şampiyonu olmasında rol oynamıştır. Kısa süre sonra 180 milyon Euro satın alma opsiyonu ile Paris Saint-Germain'e kiralanmıştır.

19 yaş altı ve 17 yaş altı takımında oynayan Mbappé, Mart 2017 senesinde Lüksemburg ile karşılaştıkları maçta Fransa'nın adına ilk millî maçına çıkmıştır.

Giydiği kıyafetler nedeniyle Müslüman olduğu düşünülen Mhappe, daha önce birçok kez Müslümanların Ramazan ayını kutlamıştı. Bununla birlikte Müslümanları çok sevdiğini ifade eden Mhappe'nin Hristiyan olduğu biliniyor.