Kylie Jenner ayak parmaklarına isim taktı
Genç yaşında elde ettiği servetle adından söz ettiren Kylie Jenner, sosyal medya kullanıcılarının dalga geçtiği minik ayak parmaklarının her birine isim taktı.
05 Mart 2020, Perşembe 17:33 Son Güncelleme:
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Forbes dergisinin hazırladığı milyarderler listesine göre dünyanın en genç milyarderi olan Kardashian ailesinin en genç üyesi Kylie Jenner'ın normale göre küçük ayak parmakları sosyal medya kullanıcılarının alay konusu olmuştu. "Ayak parmaklarım çok ünlü" diyen Jenner, "Bu noktada onlara isim vermeliyiz" dedi. Genç fenomen, Instagram'ın hikayeler bölümünde ayak parmaklarının her birine 'isimlerini' yazdı. Jenner'ın sağ ayağındaki isimler artık "Tina, Talia, Tasha, Tahnee ve Tony", sol ayağındakiler ise "Tess, Teague, Tia, Trix ve Toby".
Ortaokuldayken parmağını kırmış
Jenner'ın Bahamalar'daki tatilinde çekilen bir fotoğrafa bir takipçisinin "Kısa parmaklar" yorumu yazması üzerine genç anne, ayak orta parmağına işaret ederek "Bu parmağımı ortaokuldayken kırmıştım ve bir daha asla iyileşmedi" cevabını vermişti.
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