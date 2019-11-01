Kylie Jenner, Cadılar Bayramı için küçük denizkızı Ariel oldu!

Kylie Jenner, özellikle her yıl Cadılar Bayramı’nda sergilediği nefes kesen görünümleri ile biliniyor.





Bu yıl da onun için pek farklı sayılmaz, sadece bu hafta boyunca bile kendisi için çok sayıda kostüm modelleyen Jenner, son olarak Çarşamba günü seçtiği kostüm ile, 1989 Disney animasyonu klasik Küçük Deniz Kızı (The Little Mermaid) filmindeki göz alıcı Ariel'e dönüştü.





Üst göğsünü açıkta bırakan mor renkli deniz kabuğu sütyeni, yeşil kuyruğu ve tıpkı filmdeki Ariel’in sahip olduğu kırmızı uzun saçları ile Jenner, çevresi ve hayranları tarafından yine büyük ilgi ile karşılandı.









Disney, bugünlerde gerçek oyunculardan oluşan yeni bir Küçük Deniz Kızı film versiyonunu hayata geçirmek için hazırlanıyor. Yeni filmde Ariel’i Halle Bailey canlandıracak. Filmin 1989 yılında izleyiciye sunulan animasyon versiyonunda Ariel’e Jodi Benson sesi ile hayat vermişti.









Üzerinde Ariel'in yardımcısı ve en iyi arkadaşı Flounder'ın bulunduğu çantası ile Jenner, taşıdığı göz kamaştırıcı kostümüne yepyeni bir boyut katmış oldu.









Bundan sadece bir gün önce Kylie ve arkadaşı Anastasia Karanikolaou, Instagram sayfalarında da hala görülebileceği gibi Cadılar Bayramı partisi için playboy tavşan kostümlerini birbirlerininkiyle takım haline getirmişlerdi.





Kylie'nin Ariel görünümü, sosyal medyada henüz 1 yaşındaki küçük kızı Stormi'ye Küçük Deniz Kızı'nın fotoğrafını gösterdiği görüntülerini paylaştıktan kısa bir süre sonra ortaya çıkıyor.





Kylie birkaç gün önce Instagram üzerinden takipçilerine küçük neşesi için seçtiği Cadılar Bayramı kostümünü göstermişti.









Stormi, Mayıs ayında gerçekleşen kamp temalı Met Gala'da annesi ile aynı Versace elbisesini giymişti.





Kris Jenner ve transseksüel Caitlyn Jenner'in kızı Kylie, annesinin geçtiğimiz Salı günü düzenlenen 70. doğum günü yemeğinde de göz kamaştırıyordu.





Etkinlik, Kardashian’ların eğlence yeri olan Nobu Malibu'da yapıldı ve Kylie'nin kız kardeşi Kendall Jenner ile yarı kız kardeşi Kim ve Kourtney Kardashian da etkinlikte yer aldı.



