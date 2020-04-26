Kylie Jenner, hayatı bu eve sığdırdı

ABD’li kozmetik şirketi sahibi Kylie Jenner (22), Los Angeles’ta 2 yaşındaki kızı Stormi ile 12 milyon dolarlık malikanesinde yaşıyordu. Ancak 8 yatak odalı bu ev, karantinada Jenner’a dar geldi.

7 yatak odalı 14 banyolu malikane

Onun yerine yakınlardaki Holmby Hills muhitinde 36.5 milyon dolara daha büyük bir malikane aldı. 7 yatak odalı 14 banyolu bu malikane, bir öncekine göre daha geniş bir arazi üzerinde.

Jenner'ın toplam 3 malikanesi oldu

İki havuzu, 4 müştemilatı olan malikanede Jenner’ın sosyal hayatta ihtiyaç duyduğu her imkan var. 1765 metrekarelik alandaki malikanenin hem yazlık hem kışlık iki sinema salonu, barı, parti terası, oyun odaları, spor salonu, basketbol sahası ve tenis kortu var. 45 milyon dolara satışa çıkarılan malikaneyi pazarlık yaparak alan Jenner’ın toplam 3 malikanesi oldu.





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