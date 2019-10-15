Kylie Jenner: İkinci çocuk istiyorum

Kylie Jenner'ın Travis Scott'la olan ilişkisine ara verdikten sonra yeni bir aşka yelken açtığı konuşulmuştu. Hatta ayrılık gününün sabahında müzisyen Tyga'nın stüdyosunun önünde arabasıyla görüntülenmesi iddiaları güçlendirmişti. Bunun üzerine iddiaları yalanlayan Kylie, takipçilerden bu konuyla ilgili gelen sorulara da cevap vermedi.









Yakın zamanda çocuk yapmak istiyor musun?

Çok istiyorum ama henüz değil.













Stormi ile iletişimin nasıl bu kadar iyi olabiliyor?

Onunla yetişkin bir insanmış gibi konuşuyorum, her şeyi anlatıyorum. Bunu eğlenceli bir hale getirmek için bazen oyun kartlarından yardım alıyorum.





Hamileliğinin en sevdiğin kısmı?

Hiçbir şey çocuğunuzun büyümesine ve arada bir tekmelemesine tanıklık etmek kadar güzel olamaz.





Hamilelik döneminde aşerdiğin en garip şey?

Waffle! Canımın sürekli waffle çekmiş olması gerçekten çok tuhaf, çünkü daha önce hiç yememiştim.





Hamilelikten sonra eski formuna kavuşmak garip bir his miydi?

Evet vücudum eski formuna çok çabuk döndü ama tam anlamıyla eskisiyle aynı olmadı. Bu değişikliği kabullendiğim an kendime güvenim arttı.





Hamilelik döneminden kalan ameliyat izlerin var mı?

Evet, göğüslerimde ve kalçamda izler var. Onlardan kurtulmak hiç aklıma gelmedi, bana Stormi'den gelen güzel bir armağan olarak kabul ettim hepsini.













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