Magazin Kylie Jenner kızına 200 bin dolarlık midilli aldı

Kylie Jenner kızına 200 bin dolarlık midilli aldı

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Kylie Jenner kızına 200 bin dolarlık midilli aldı

Kylie Jenner, iki yaşındaki kızı Stormi Webster için 200 bin dolarlık bir midilli satın aldı. Frozen adındaki beyaz at, geçtiğimiz haftaların başında Hollanda'dan Los Angeles'a getirildi. Kylie'nin evine yakın bir ahıra taşınmadan önce de 14 gün karantinada tutulacak.

28 Temmuz 2020, Salı 13:54 Son Güncelleme:
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Hem Kim Kardashian hem de Kylie Jenner'ın yeni milyarderler olduğu göz önüne alındığında, bu 'zor' kazanılan paradan biraz harcamak istemeleri normal. Ama bir yıldızın yeni bir heyecan arayışına girmeden önce alabileceği çok pahalı çantalar, muazzam konaklar ve özel arabalar var. Görünüşe göre, Kardashian-Jenner ailesi için bu yeni heyecan bunların hiç biri değil; çok pahalı atlar!

Daily Mail'e göre Kylie, iki yaşındaki kızı Stormi Webster için 200 bin dolarlık bir midilli satın aldı. Frozen adındaki beyaz at, geçtiğimiz haftaların başında Hollanda'dan Los Angeles'a getirildi. Kylie'nin evine yakın bir ahıra taşınmadan önce de 14 gün karantinada tutulacak. Kaynaklar, böyle bir midillinin getirtilmesinin yaklaşık 7-10 bin dolar arasında bir maliyet getireceğini söylüyor.


https://www.instagram.com/p/CDAI3rengwL/


Atın yetiştiricisi Stal Wilten, Instagram yazısında satışı doğruladı. Perşembe günü, midilli görüntüsünü paylaşarak, “Frozen'ın L.A.'ya indiği haberlerini aldık. Artık Stormi adında tatlı bir kızla yaşayacak. Stormi ve Frozen'ın fotoğraflarını görmek için sabırsızlanıyoruz” diye yazdı.

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