Kylie Jenner Kylie Cosmetics şirketinin yüzde 51’ini sattı

Kylie, bundan sonra, Coverlgirl, Clairol ve Gucci’nin güzellik markasının da içinde bulunduğu Coty’ye 600 milyon dolar karşılığında sattığı şirketinin sadece kreatif direktörlüğünü yapacak.

Satışlar durdu mu?

Ünlü iş kadınının 1.2 milyar dolarlık güzellik markasını neden sattığı henüz bilinmiyor. Medyada çıkan bir kısım haberlere göre şirketini daha global hale getirmek için sattığı söylense de, çoğunluk son zamanlarda satışların durduğunu ve eskiye göre bir alım olmadığını söylüyor.





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