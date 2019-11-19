Kylie Jenner Kylie Cosmetics şirketinin yüzde 51’ini sattı
Kylie Jenner artık Kylie Cosmetics'in sahibi değil çünkü; %51'lik hissesini birçok kozmetik markasını bünyesinde bulunduran Coty isimli firmaya 600 milyon dolara sattı.
Kylie, bundan sonra, Coverlgirl, Clairol ve Gucci’nin güzellik markasının da içinde bulunduğu Coty’ye 600 milyon dolar karşılığında sattığı şirketinin sadece kreatif direktörlüğünü yapacak.
Satışlar durdu mu?
Ünlü iş kadınının 1.2 milyar dolarlık güzellik markasını neden sattığı henüz bilinmiyor. Medyada çıkan bir kısım haberlere göre şirketini daha global hale getirmek için sattığı söylense de, çoğunluk son zamanlarda satışların durduğunu ve eskiye göre bir alım olmadığını söylüyor.
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