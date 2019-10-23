Dünya genelinde 500 milyonun üzerinde aktif kullanıcıya ulaşan video ve canlı yayın uygulaması Tiktok, gençler tarafından çok rağbet gören, içeriklerin sonsuz ve sınırsız olduğu; bu yüzden de çokça eleştiri alan bir platform. Adı kısa sürede intihar ve cinayetlerle bile anılagelen TikTok şimdi de dünyanın en genç milyarderi Kylie Jenner sayesinde gündem oldu...

Kylie Jenner, Youtube'da paylaştığı bir videoda kızı Stormi’yi uyandırmak için şarkı söylüyordu. 22 yaşındaki Jenner’ın, YouTube’da yayınladığı videoda kızına söylediği iki kelimelik ninni görüntüsü, anında TikTok kullanıcıları tarafından alındı ve platforma yüklendi. Sadece 1 saniye süren şarkı, Tik Tok tarihine geçti. Video, Tik Tok’ta 1 milyar izlenmeye ulaşan ilk paylaşım oldu.

TikTok kullanıcıları, Jenner’ın kızına söylediği ninni #RiseandShine etiketini kullanarak hızla yeni içerikler üretti. İlk videonun yayınlanmasından sonra, bir haftadan kısa sürede bu etiket altında yayınlanan videolarla 1 milyar görüntülenme oluşturuldu.