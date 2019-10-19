Kylie Jenner yeniden aşık olmak istiyor

Dünyanın en ünlü ailelerinden biri olan Kardashian/Jenner ailesinin en küçük ferdi Kylie Jenner bugünlerde oldukça mutsuz. Sebebiyse yaşadığı ayrılık sonrası boş kalan kalbi.

Bir süredir aralarının limoni olduğu söylenen rapçi sevgilisi ve kızının babası Travis Scott'tan ayrılan Kylie Jenner kendini işine ve ailesine vermiş durumda.

Travis Scott'ın, 27 yaşında model Rojean Kar'la ilişkisi olduğu iddia edilmişti. Ayrılık haberi duyulur duyulmaz Instagram hesabından açıklama yapan Scott, aşk haberlerinin gerçek olmadığını, şu sıralarda kendi hayatı, işi ve ailesine yoğunlaştığını belirtmişti.

Reality şov kameraları ve korumaları yüzünden yalnız kalamamaktan şikayetçi olan Kylie’nin yeni aşk bulması için arkadaşlarından yardım istediği ortaya çıktı. Arkadaşları da çöpçatanlık için çalışmalara başladı.

Bakalım yakın arkadaşları Kylie için uygun bir aday bulabilecek mi?