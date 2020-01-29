Magazin Kylie Jenner'dan kızı Stormi ile iş birliği

Kylie Jenner'dan kızı Stormi ile iş birliği

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Kylie Jenner'dan kızı Stormi ile iş birliği

Ünlü kozmetik devi Kylie Cosmetics’in sahibi 22 yaşındaki Kylie Jenner, bu kez her zamanki iş birliği çizgisinin dışına çıktı. Kylie'nin Şubat ayında çıkacak koleksiyonunun altında minik Stormi'nin imzası var.

29 Ocak 2020, Çarşamba 15:13 Son Güncelleme:
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Ünlü kozmetik devi Kylie Cosmetics’in sahibi 22 yaşındaki Kylie Jenner, bu kez her zamanki iş birliği çizgisinin dışına çıktı. Kylie'nin Şubat ayında çıkacak koleksiyonunun altında minik Stormi'nin imzası var.

Geçen hafta haberi veren Jenner, geçtiğimiz gün koleksiyon için bir tanıtım partisi düzenledi. Kızı Stormi'yi simgelediğini düşündüğü 'kelebek' motiflerini, partide bolca kullandı.

Kylie, koleksiyon için ''Sanırım bu anı hamile olduğumu öğrendiğim günden beri bekliyorum. Tamamen güzel kızıma adanmış bir Kylie Cosmetics koleksiyonu'' diye konuştu.

Koleksiyon renkleri oldukça canlı ve pigmentasyon yönünden oldukça başarılı!


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