Kardashian/Jenner ailesinin en küçük üyesi Kylie Jenner, genç yaşına rağmen gün geçtikçe şöhretini pekiştiriyor. Jenner, kısa bir süre önce Instagram’da 200 milyon takipçiye ulaştı. Kylie, 200 milyon takipçisiyle; futbolcu Cristiano Ronaldo, aktör Dwayne Johnson ve şarkıcı Ariana Grande'den sonra en takipçisi bulunan ünlü isim oldu.

Cristiano Ronaldo 242, Ariana Grande'nin 206 ve Dwayne Johnson'ın ise 203 milyon takipçisi bulunuyor.

Kendi kozmetik markasıyla başarıyı yakaladı

Kendi adını taşıyan kozmetik ürünleri markasıyla başarıyı yakalayan 22 yaşındaki Kylie Jenner, Forbes dergisine göre bu yıl da ‘kendi servetini yaratan’ en genç milyarder olduğu ilişkin haberler basına yansımıştı.

Şirketinin yüzde 51’ini satarak büyük bir gelir elde eden Kylie Jenner’ın kişisel serveti 1.2 milyar dolar (8.1 milyar TL). Kardashian ailesinin en genç üyesi, geçen yıl da listenin ilk sırasındaydı.

Kurmaca servet iddiası

Ancak Forbes dergisi, üst üste servetini kendi yapan en genç milyarder (Self-Made Billionaire) ilan ettiği Kylie Jenner, hakkında bir yazı yayınladı.

Dergi, resmi web sitesinden Jenner’ın bu servetinin kurmaca olduğunu, aslında kendi adını taşıyan kozmetik şirketinin söylendiği kadar gelir elde etmediğini iddia etti.

“Saygın olduğunu düşündüğüm sitede bir dizi yanlış ifade ve kanıtlanmamış varsayımlar yer alıyor” diyerek iddiaları yalanlayan Jenner, “Benim güzel bir kızım, başarılı bir işim var ve bunu gayet iyi yapıyorum. Size şu anda ne kadar param olduğunu tespit etmekten çok daha önemli olan 100 farklı şey sıralayabilirim” açıklamasını yapmıştı.















