Kylie Jenner'i rezil eden fotoğraf
Amerikalı yıldız Kylie Jenner, dün Instagram'dan bikinili bir fotoğraf paylaştı. Takipçileri, fotoğrafın düzenlenmiş olduğunu fark edince, Jenner çareyi paylaşımını kaldırmakta buldu.
30 Nisan 2020, Perşembe 00:12 Son Güncelleme:
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Kylie Jenner, dün Instagram hesabından, “Taco Tuesday” notuyla bir fotoğraf serisi paylaştı.
Bikinisiyle havuzdayken çekilen görüntülerde kusursuz görünen Jenner, bir anda takipçilerinin yorumlarıyla karşılaştı.
Jenner’ın takipçileri, kısa sürede fotoğraflarından birinde photoshop'la düzenlenen kısmı fark edince ortalık karıştı.
Durduğu havuzun mermerini yamulttuğunu fark etmeyen Jenner, fotoğrafını dakikalar içinde silip, kesilmiş olan yeni halini tekrar paylaştı.
Jenner’ın photoshop’lu fotoğrafı sosyal medyada hızla yayılırken, ünlü yıldız konuyla ilgili hiçbir yorum yapmadı.