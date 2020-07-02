Magazin Kylie Jenner’ın tahtı sallantıda

Kylie Jenner’ın tahtı sallantıda

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Kylie Jenner’ın tahtı sallantıda

Önce milyarderlik unvanını kaybeden Kylie Jenner şimdi de danışmanlık şirketiyle davalık oldu.

02 Temmuz 2020, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Kylie Jenner (22), kurduğu kozmetik markasıyla iki yıl üst üste dünyanın en genç milyarderi unvanını alarak rekor kırmıştı. Ancak Kylie’nin geçen yılın sonunda şirketinin yüzde 51 hissesini 600 milyon dolara satmasından sonra tahtı sallanmaya başladı. Satış rakamları, gerçekte milyarlık bir serveti olmadığını ortaya koydu.

Üretimi durabilir

Bunun üzerine iki ay önce milyarderlik unvanını kaybetti. Şimdi de Kylie’ye ürün geliştirme sırlarını veren Seed Beauty şirketi dava açtı. Şirket, Kylie’nin satışında devre dışı bırakıldığı ve ticari sırlarının tehlikede olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Talebi onaylanırsa Kylie markasının satışları durdurulabilir. Kylie’nin, ürünlerini yeniden üretmesi gerekebilir.


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