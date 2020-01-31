Moda Kylie Minogue, mor elbisesi ile büyüledi

Kylie Minogue, mor elbisesi ile büyüledi

Moda

Kylie Minogue, mor elbisesi ile büyüledi

Pop prensesi Kylie Minogue, erkek arkadaşı Paul Solomons ile katıldığı davette baştan ayağa mor giyindi. İngiliz moda markasını tercih eden Kylie Minogue'un elbisesinin fiyatı bir hayli uçuktu.

31 Ocak 2020, Cuma 14:09 Son Güncelleme:
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Pop ikonu Kylie Minogue, Amerikan Avustralya Derneği Sanat Ödülleri Yemeği'ne katıldı. 51 yaşındaki sarışın güzel Kylie Minogue, mor renkli ipek elbisesiyle adeta büyüledi. Tek omuzu açık bir tasarıma sahip olan mor elbisenin boyununda aksesuar görevi gören bir boyun bandı vardı. Minogue, gümüş renkli yüksek topuklu ayakkabıları ile tarzını tamamlamıştı.

Kylie Minogue'un makyajı ise, nemli bir fondöten, parlak fuşya ruj ve daha parlak görünen buğulu göz makyajından ibaretti.

Ralph & Russo'nun marka elbisenin 31 bin 282 liralık (3990 pound) bir etiket fiyatı var. İngiliz markası Ralph & Russo, Blake Lively, Angelina Jolie, Sussex Düşesi, Phoebe Waller-Bridge ve Priyanka Chopra gibi ünlü isimler tarafından sıkça tercih ediliyor.


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