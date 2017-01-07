Kylie’nin plaj kombininin fiyatına inanamayacaksınız!

Bir Kardashian’lardan bir Jenner kardeşlerden hepimize fenalık geldi farkındayız. Kardashian ve Jenner’ler üvey olsa da sanırım onların bu halleri genetik. Ama magazin ve moda camiasında ne varsa hep önce onlarda görüyor, onlarda keşfediyor hatta baktıkça ağzımız açık durumu idrak etmeye çalışıyoruz.Herkesin bildiği gibi Kendall Jenner’ın kızkardeşi Kylie Jenner rap yıldızı sevgilisi Tyga ile Meksika’da romantik bir tatil yapıyor. Tüm sosyal medya da bu ikilinin havuz pozlarını, plaj yürüyüşlerini, seksi hallerini pür dikkat izliyor.Kalçalarıyla ve kıvrımlı vücuduyla günümüzün gözde isimlerinden Kylie bol bol bikinili fotoğraf paylaşmaktan da geri kalmıyor.Yalnız bikini deyip geçmeyin! Sözcü'nün haberine göre Kylie’nin bikinisi 870 lira. Aşağıda da detayını görebilirsiniz.Elle Jay Rossa bikini üstü 112 dolarElle Jay Daniella bikini altı 92 dolarElle Jay Sina boyunluk 35 dolarGelelim aksesuarlara…Rolex saati 28 bin 135 dolar18 karat pırlanta küpeleri ise 50 bin 570 dolarAnlayacağınız Kylie Jenner’ın plaj şıklığı toplamda 287 bin 357 TL…