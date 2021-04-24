NBA takımlarından Brooklyn Nets'te oynayan Kyrie Irving, takımının Boston Celtics'i 109-104 yendiği maçın ardından oruç tuttuğunu belirtti.

Ramazan ayı boyunca oruç tuttuğunu açıklayan Kyrie Irving, ''Sosyal medyada hakkımda çıkan 'Ramazan Kyrie' sözleri doğru. Evet Ramazan ayında oruç tutuyorum. Bu sadece Allah'a hizmetimi adamaktır. Bana rehberlik eden bu hisle devam ediyorum. Topluluğumun bir parçası olmaktan ve doğru şeyleri yapmaktan çok mutluyum. Eğer Müslüman toplum hakkında bir şey biliyorsanız oruç tutmak kesinlikle bunun bir parçası. Bunun bir parçası olduğum için gerçekten kutsanmış ve minettar hissediyorum'' sözlerini kullandı.

Hürriyet