Magazin La Casa De Papel dizisinin 5. sezonu ne zaman yayınlanacak?

La Casa De Papel dizisinin 5. sezonu ne zaman yayınlanacak?

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La Casa De Papel dizisinin 5. sezonu ne zaman yayınlanacak?

Netflix’in tüm dünyada fenomen olan dizinin 4. sezonu geçtiğimiz yıl 3 Nisan’da yayınlandı. 8 bölümden oluşan sezonda, Profesör’ün planı açığa çıkarken hayatları tehlike altında olan soyguncular, İspanya Merkez Bankası’nın hem içinde hem de dışındaki düşmanlarla yüzleşmek zorunda kaldı. Gözler şimdi yeni sezon tarihinde. Peki, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman?

25 Mayıs 2021, Salı 11:08 Son Güncelleme:
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Konusuyla dikkatleri üzerine çeken ve Türkiye'de geniş bir hayran kitlesine sahip olan La Casa De Papel'in 5. yeni sezonuna ait bölümlerin ne zaman yayınlanacağı, dizinin sıkı hayranları tarafından merakla araştırılıyor. İşte, 'La Casa De Papel 5.sezon ne zaman?' sorusunun yanıtı...

La Casa De Papel'in 5. sezonunun ne zaman yayınlanacağı belli oldu. Dizinin yeni sezonunun 2 parçaya bölünerek yayınlanacağı belirtildi.

Popüler çevrim içi dizi ve film platformu Netflix, Alex Pina tarafından yaratılan İspanya yapımı soygun ve suç dizisi 'La Casa de Papel' için beklenen tarihi açıkladı.

Netflix tarafından yapılan açıklamalara göre, 10 bölümden oluşacak final sezonu, iki parçaya bölünerek Netflix kullanıcılarına servis edilecek. Açıklamada, sezonun ilk yarısının 3 Eylül’de, ikinci yarısının ise 3 Aralık’ta yayınlanacağı belirtildi.




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