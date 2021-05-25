La Casa De Papel dizisinin 5. sezonu ne zaman yayınlanacak?

Konusuyla dikkatleri üzerine çeken ve Türkiye'de geniş bir hayran kitlesine sahip olan La Casa De Papel'in 5. yeni sezonuna ait bölümlerin ne zaman yayınlanacağı, dizinin sıkı hayranları tarafından merakla araştırılıyor. İşte, 'La Casa De Papel 5.sezon ne zaman?' sorusunun yanıtı...

La Casa De Papel'in 5. sezonunun ne zaman yayınlanacağı belli oldu. Dizinin yeni sezonunun 2 parçaya bölünerek yayınlanacağı belirtildi.

Popüler çevrim içi dizi ve film platformu Netflix, Alex Pina tarafından yaratılan İspanya yapımı soygun ve suç dizisi 'La Casa de Papel' için beklenen tarihi açıkladı.

Netflix tarafından yapılan açıklamalara göre, 10 bölümden oluşacak final sezonu, iki parçaya bölünerek Netflix kullanıcılarına servis edilecek. Açıklamada, sezonun ilk yarısının 3 Eylül’de, ikinci yarısının ise 3 Aralık’ta yayınlanacağı belirtildi.













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