La Casa de Papel yeni sezon ne zaman başlayacak? Berlin ölmedi mi? İlk iki sezonu ilgiyle izlenen La Casa de Papel'in yeni sezonu heyecanla bekleniyor. 3. Sezon fragmanı dün yayınlanırken diziyi sıkı bir şekilde takip eden izleyiciler büyük bir sürprizle karşılaştı. Fragmanın son sahnesinde Berlin gözükürken seyirciler "Berlin ölmedi mi?" diye sormaya başladı.