La Casa de Papel yeni sezon ne zaman başlayacak? Berlin ölmedi mi?
İlk iki sezonu ilgiyle izlenen La Casa de Papel'in yeni sezonu heyecanla bekleniyor. 3. Sezon fragmanı dün yayınlanırken diziyi sıkı bir şekilde takip eden izleyiciler büyük bir sürprizle karşılaştı. Fragmanın son sahnesinde Berlin gözükürken seyirciler "Berlin ölmedi mi?" diye sormaya başladı.
İspanyol dizisi La Casa de Papel'in 3. sezon ilk fragmanı yayınlandı. Yeni sezonda Rio esir düşüyor. Ekip tekrar toplanıp plan yaparak Rio'yu kurtarmayı amaçlıyor. Fragmanın son sahnesinde Berlin'in gözükmesi ise kafa karışıklığına neden olurken "Berlin ölmedi mi?" sorusuna yoğun bir şekilde cevap aranıyor.
LA CASA DE PAPEL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İlk iki sezonu fırtınalar estiren La Casa de Papel'in yeni sezonu 19 Temmuz günü başlayacak. Berlini'n ölüp ölmediği ise gizemini koruyor. Görüntülerin geçmişten olabileceği konuşuluyor.
LA CASA DE PAPEL'E YENİ KATILAN İSİMLER
Najwa Nimri
Hovik Keuchkerian
Rodrigo de la Serna