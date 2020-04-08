Kültür & Sanat La Casa de Papel'in Helsinki'sinden İstanbul yanıtı

La Casa de Papel'in Helsinki'sinden İstanbul yanıtı

Kültür & Sanat

La Casa de Papel'in Helsinki'sinden İstanbul yanıtı

Barcelona'nın resmi Twitter hesabından yayımlanan videoda La Casa de Papel dizisinin Helsinki'si kendisine sorulan soruya İstanbul cevabını verdi.

08 Nisan 2020, Çarşamba 09:53 Son Güncelleme:
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Büyük başarı elde eden İspanyol dizisi La Casa de Papel’in ana karakterlerinden biri olan Helsinki, Barcelona Kulübünün sosyal medya hesabından kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

La Casa de Papel dizisinde Helsinki karakterini canlandıran Sırp oyuncu Darko Peric, “Helsinki olmak istemeseydin hangi şehir olmak isterdin?” sorusuna “İstanbul” yanıtını verdi. Barrcelona'nın resmi Twitter hesabından söz konusu video yayınlanırken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Peric'in bu yanıtını paylaşarak 'Helsinki haklı' yorumunu yaptı.

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