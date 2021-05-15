Kültür & Sanat La Casa De Papel'in Türkiye versiyonu geliyor

La Casa De Papel'in Türkiye versiyonu geliyor

Kültür & Sanat

La Casa De Papel'in Türkiye versiyonu geliyor

Ünlü İspanyol dizisi La Casa De Papel'den uyarlanan komedi türündeki La Hay De Maske filminin çekimlerine başlandı.

15 Mayıs 2021, Cumartesi 17:14 Son Güncelleme:
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Komedi türündeki La Hay De Maske filminin çekimleri geçtiğimiz hafta içerisinde başladı. Beyazperde'nin haberine göre, dünyaca ünlü Netflix dizisi La Casa De Papel'in komediye uyarlanmış Türkiye versiyonu olan filmin çekimleri Ankara Kızılcahamam çevresinde gerçekleştiriliyor. Bir soygun filmi olan La Hay De Maske'deki karakterlere Türkiye'den şehirler adını veriyor.

ÖZEL İZİNLE ÇEKİMLERİNE BAŞLADI

Bakanlıktan alınan özel izinle birlikte La Hay De Maske'nin çekimlerine başlandı. Filmin oyuncu kadrosunda Ayhan Taş, Burak Satıbol, Nuri Alço, Tuğba Özay, Serhat Bahadır, Hüseyin Elmalıpınar, Ekin Ataizi, Yakup Akar ve Latif Doğan yer alacak. Filmdeki karakterler adını, İzmir, İstanbul, Sivas, Yozgat gibi şehirlerden alacaklar.

La Hay De Maske'nin yapımcılığını Sineline yapım üstleniyor. Yönetmen koltuğunda ise Sefa Özçelik yer alıyor. Prodüksiyonda Timur Medya'nın imzası bulunuyor. La Casa De Papel'in bir soygun dizisi olduğu biliniyor. Netflix'te yayınlanan dizi, böylelikle komedi türüne uyarlanmış olacak. La Hay De Maske'nin ne zaman sinemalardaki yerini alacağı henüz bilinmiyor.

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