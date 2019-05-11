“La Diva Turca” (Türk Divası) olarak tanınan Leyla Gencer kimdir?

"La Diva Turca", "La Gencer", "La Regina" olarak ün kazanan ve Türkiye'nin müzik alanında yetiştirdiği en büyük sanatçı olan Leyla Gencer, ölümünün 11’inci yılında İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin (İDOB) düzenlediği "Gala Konseri"yle anıldı. Peki, Leyla Gencer kimdir? İşte Leyla Gencer’in hayatı…

Leyla Gencer, geniş repertuvarı, araştırmacı tavrı, titizliği ve üstün yeteneğiyle opera dünyasında olağanüstü başarılara imza attı ve uluslararası arenada ülkemizin gurur kaynağı oldu. Gencer, La Scala'da 25 yıl başoyuncu olarak sahne aldı ve Milano'da yaşadığı bu süre boyunca İstanbul'dan hiç kopmadı.

La Scala'da, Napoli'de, San Fransisco'da, Viyana'da, Londra'da ve birçok şehirde başarıları yarım yüzyıl devam etti. Bunun 25 yılı sahne üstündeydi.

LEYLA GENCER KİMDİR?

Leyla Gencer, 10 Ekim 1928'de Polonezköy'de dünyaya geldi. Solistlik kariyerine 1950'de Ankara Devlet Tiyatrosu'nda, Cavalleria Rusticana eserindeki "Santuzza" rolüyle adım atan sanatçı, İtalya'da da ilk kez bu rolle seyirciyle buluştu. Gencer, zengin repertuvarı ve mükemmel tekniği sayesinde kısa zamanda dünya çapında tanınarak "La Diva Turca", "La Gencer" ve "La Regina" olarak ün kazandı.

Milano, Roma, Napoli, Venedik, Viyana, Paris, San Francisco, Köln, Buenos Aires, Londra, Rio de Janerio, Bilbao, Chicago'da sahne alan sanatçı, Lucia, Norma, Lady Macbeth, Queen Elizabeth, Filoria Tosca, Lucrezia, Madam Butterfly, Alceste, Aida, Violetta ve Leonora'nın sesi oldu.

Kariyeri boyunca, 23 bestecinin 72 eserini repertuvarına alan sanatçı, konserlerini 1992'ye kadar sürdürdü. Sonraki yıllarda eğitimcilik kariyerine ağırlık vererek, genç sanatçıları yetiştiren Gencer, 10 Mayıs 2008'de hayata veda etti.