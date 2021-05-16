Kültür & Sanat La Hay De Maske'den ilk görsel geldi

La Hay De Maske'den ilk görsel geldi

Kültür & Sanat

La Hay De Maske'den ilk görsel geldi

Ünlü İspanyol dizisi La Casa De Papel'in komediye uyarlanmış Türkiye versiyonu La Hay De Maske filminin ilk görseli yayınlandı.

16 Mayıs 2021, Pazar 17:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Komedi türündeki La Hay De Maske filminin çekimleri geçtiğimiz hafta içerisinde başladı. Dünyaca ünlü Netflix dizisi La Casa De Papel'in komediye uyarlanmış Türkiye versiyonu olan filmin çekimleri Ankara Kızılcahamam ve Kahramankazan gibi ilçeler çevresinde gerçekleştiriliyor. Bir soygun filmi olan La Hay De Maske'deki karakterlere Türkiye'den şehirler adını veriyor. Beyazperde'nin haberine göre, filmden ilk görsel resmi olarak paylaşıldı.

NTV'de yer alan habere göre Bakanlık'tan alınan özel izinle birlikte La Hay De Maske'nin çekimlerine başlandı. Filmin oyuncu kadrosunda Ayhan Taş, Burak Satıbol, Nuri Alço, Tuğba Özay, Serhat Bahadır, Hüseyin Elmalıpınar, Ekin Ataizi, Yakup Akar ve Latif Doğan yer alacak. Filmdeki karakterler adını, İzmir, İstanbul, Sivas, Yozgat gibi şehirlerden alacaklar.

VİZYON TARİHİ HENÜZ BİLİNMİYOR

La Hay De Maske'nin yapımcılığını Sineline yapım üstleniyor. Yönetmen koltuğunda ise Sefa Özçelik yer alıyor. La Casa De Papel'in bir soygun dizisi olduğu biliniyor. Netflix'te yayınlanan dizi, böylelikle komedi türüne uyarlanmış olacak. La Hay De Maske'nin ne zaman sinemalardaki yerini alacağı henüz bilinmiyor.

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Küçük bir kız ve umut
Şirin Sever
Burak Akkul
Başkentte keyifli bir Gezenti
Burak Akkul
Gözde Hatunoğlu
Haftanın kitapları
Gözde Hatunoğlu
Bengisu Özkes
“HEİDİ” yalın ayakken özgür müydü?
Bengisu Özkes
Şule Özdemir
Tam kapanmada evde neler yapabiliriz?
Şule Özdemir
Ayça Okay
Çanakkale Bienali ekibinden Troya Kazıları Sanat Ekibi ile ortak çevrimiçi proje: Kanatlı Sözler/Katmanlar
Ayça Okay
Gülüm Dağlı
Masumlar Apartmanı: İstanbullu Gelin'e güncelleme gelmiş
Gülüm Dağlı
Gizem Şeho
Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak
Gizem Şeho
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Game of Thrones'un dizisi House of the Dragon'dan yeni fotoğraflar yayınlandı