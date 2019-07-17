La La Land’in yönetmeninden yeni proje...

‘La La Land’in yönetmeni Damien Chazelle, yeni bir proje ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

‘Babylon’ adlı filmde sessiz sinemadan sesli sinemaya geçiş dönemi anlatılacak.

EMMA STONE VE BRAD PITT…

Filmin başrollerinde ‘La La Land’ ile Oscar kazanan Emma Stone ile Brad Pitt’in yer alacağı iddia ediliyor.

Haberin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada ikili için “Birbirlerine çok yakışacaklar” yorumları yapıldı.



