La Liga geçici ertelemeyi 'süresiz erteleme' olarak değiştirdi

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), La Liga'nın süresiz ertelendiğini duyurdu. Ligleri yakın bir tarihte başlatmayacağını belirten yönetim, resmi siteden şu açıklamayı yaptı:

"İspanya Futbol Federasyonu ve La Liga Koordinasyon Komitesi'nin birlikte aldığı ortak kararla, futbol maçları ve ligleri hükümetten 'Koronavirüs salgınında tehlike geçmiştir' raporu gelen kadar askıya alınmıştır. Hükümet de herhangi bir sağlık riski oluşturabilecek bir konuda devam kararı verilmemesi yönünde görüş bildirdi."

İspanya'da virüsün yayılma hızı son günlerde ani bir artış göstermiş ve bir günde 462 yeni vaka görülmesiyle toplam vaka sayısı 2 bin 182 olmuştu.

İngiltere Premier Ligi ve Çin Süper Ligi'nin maçlara devam kararının ardından La Liga'nın toplumu sağlık bilincine davet etmesi ve bu kararı alması dikkat çekti.

İlgili Haberler İngiltere Premier Ligi haziranda açılacak

İlgili Haberler Koronavirüsün yayıldığı Çin'de futbol yeniden başlıyor