Futbol La Liga'ya çıkma mücadelesi D-Smart ekranlarında!

La Liga'ya çıkma mücadelesi D-Smart ekranlarında!

Futbol

La Liga'ya çıkma mücadelesi D-Smart ekranlarında!

La Liga’ya yükselme play-off maçları D Smart ekranlarında olacak. D Smart 77 ve 82.nolu kanal ve D Smart GO’dan naklen yayınlanacak maçların programı şöyle

31 Mayıs 2021, Pazartesi 13:21 Son Güncelleme:
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2 HAZİRAN ÇARŞAMBA 

22.00 GIRONA – ALMERIA ( SPOR SMART )

3 HAZİRAN PERŞEMBE 

22.00 RAYO VALLECANO – LEGANES ( SPOR SMART )

5 HAZİRAN CUMARTESİ

22.00 ALMERIA – GIRONA ( SPOR SMART )

6 HAZİRAN PAZAR 

22.00 LEGANES – RAYO VALLECANO ( SPOR SMART )

13 HAZİRAN PAZAR

22.00 PLAY-OFF FİNAL 1. MAÇ ( SPOR SMART )

20 HAZİRAN PAZAR 

22.00 PLAY-OFF FİNAL 2. MAÇ ( SPOR SMART 2 )

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