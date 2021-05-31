La Liga'ya çıkma mücadelesi D-Smart ekranlarında!
La Liga’ya yükselme play-off maçları D Smart ekranlarında olacak. D Smart 77 ve 82.nolu kanal ve D Smart GO’dan naklen yayınlanacak maçların programı şöyle
31 Mayıs 2021, Pazartesi 13:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
2 HAZİRAN ÇARŞAMBA
22.00 GIRONA – ALMERIA ( SPOR SMART )
3 HAZİRAN PERŞEMBE
22.00 RAYO VALLECANO – LEGANES ( SPOR SMART )
5 HAZİRAN CUMARTESİ
22.00 ALMERIA – GIRONA ( SPOR SMART )
6 HAZİRAN PAZAR
22.00 LEGANES – RAYO VALLECANO ( SPOR SMART )
13 HAZİRAN PAZAR
22.00 PLAY-OFF FİNAL 1. MAÇ ( SPOR SMART )
20 HAZİRAN PAZAR
22.00 PLAY-OFF FİNAL 2. MAÇ ( SPOR SMART 2 )
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