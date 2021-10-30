İspanya'nın La Palma Adası'ndaki 40 gündür aktif durumda bulunan yanardağa turist akını var. Turistler ve fotoğrafçılar lav akışını yakından görmek için bölgeye gitti.

Yanardağ gözlem noktalarında ve lavların denize aktığı liman yakınında kalabalıklar oluştu.









TURİSTLER İÇİN ÜCRETSİZ OTOBÜS SEFERLERİ

Yetkililer ziyaretçiler için ücretsiz otobüs seferleri düzenledi. Özel araçlar için de alternatif güzergahlar oluşturuldu.

Turistler eşsiz bir doğa olayına tanık olmaktan memnun.

Bölgeye giden kadın turistlerden biri, "Karışık duygular içindeyim. Sonuçta insanlar bundan dolayı acı çekiyor ama bu, onun görülecek bir şey olmasını engellemiyor" dedi.

"EKONOMİYE KATKIDA BULUNUYORUZ"

Turistlerin bir amacı da felaket nedeniyle kötüye giden bölge ekonomisine katkı sağlamak. Bölgeye gelen turistlerden birisi bu duruma işret ederek, "Buraya gelip volkanı ziyaret ediyoruz, ki bu eşsiz bir şey. Ama biz otel, restoran ve araç kiralama gibi şeylere para harcayarak katkıda bulunuyoruz" diye konuştu.

19 Eylül'de faaliyete geçen Cumbre Vieja yanardağından akan lavlar 908 hektar alana yayıldı. Çoğunluğu ev olmak üzere 2 bin 162 yapıyı yakıp kül etti.

Yaklaşık 8 bin kişi de felaket nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı.