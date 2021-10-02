La palma’daki yanardağ patlamasında lavlar okyanusa kadar ulaştı

İspanya‘nın La Palma Adası‘nda 19 Eylül’den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor. Lavlar okyanusa kadar ulaşırken, uzmanlar da zehirli gaz ve patlamaların yaşanma olasılığına karşı halkı uyardı.

Yeşil Gazete'de yayınlanan habere göre, İspanya hükümeti, patlamanın yaşandığı La Palma’yı afet bölgesi ilan etti ve volkanik faaliyetten etkilenenlere mali yardım sözü verdi.

6 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yanardağın patlamasının ardından yüzlerce ev yıkılırken, 6 bin kişi de bölgeden tahliye edilmek zorunda kaldı. Kıyı şeridindeki köyler ise, lavın suyla buluşması beklentisi ile daha önce boşaltılmıştı. Yanardağın çevresinde 80 bin kişi yaşıyor.

Lavın, deniz suyu ile buluşmasının, klor içeren kimyasal bir reaksiyon oluşturabileceği bunun da deriyi, gözleri ve solunumu etkileyebileceği uyarısı yapıldı. Ayrıca uzmanlar, kıyı şeridinde çökmeler olabileceği ve bunların da patlamalara yol açabileceğini de kaydetti.

Kanarya Adaları Özerk Hükümet Başkanı Angel Victor Torres, yanardağın faaliyetlerinin sona ermesinin ardından adadaki toplam zararın 400 milyon Euroyu geçeceğini tahmin ettiklerini açıkladı.

"VOLKAN TURİZMİ" ÇAĞRISI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Ülkenin Turizm Bakanı Reyes Maroto, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, turistlerin adaya seyahat etmeye teşvik edilmesi gerektiğini belirtmiş ve “Hiç şüphesiz benzeri görülmemiş bir şeye tanıklık edecekler” ifadelerini kullanmıştı.

Bakanın bu “volkan turizmi” çağrısına ise muhalefetle birlikte vatandaşlar da tepki göstermiş ve bakanı duyarsız olmakla suçlamışlardı.



