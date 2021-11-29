Doğa La Palma’daki yanardağda yeni lav çatlakları oluştu

La Palma’daki yanardağda yeni lav çatlakları oluştu

Doğa

La Palma’daki yanardağda yeni lav çatlakları oluştu

Kanarya Adaları’na bağlı La Palma Adası’ndaki aktif yanardağda yeni lav çatlakları oluştu. İspanya Ulusal Jeolojik Enstitüsü yeni çatlaklarla birlikte yanardağdan dakikada 6 metre lav aktığını ifade etti.

29 Kasım 2021, Pazartesi 15:39 Son Güncelleme:
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İspanya Ulusal Jeolojik Enstitüsü dün yanardağla ilgili gelişmeleri içeren son açıklamasında, yeni lav çatlakların oluştuğunu ifade etti.

Yanardağ’dan akan lavın yeni çatlaklarla dakikada 6 metre ilerlediğini belirten yetkililer, 10 haftalık süreçte en azından 11 yeni lav akışı tespit edildiğini ifade etti.   

Yetkililer, La Palma'da yeni volkanik bacaların açıldığını ve bu bacalardan lavların hızla akmaya başladığını açıkladı.

Bununla birlikte, dakikada 6 metre hızla ilerleyen lavlar şimdiye kadar zarar görmemiş bölgelere doğru ilerliyor.

Öte yandan, yanardağın 50 yıllık sessizliğinin ardından 19 Eylül'de başlayan patlamalar nedeniyle şimdiye kadar en az bin yüz hektarlık alan etkilendi.

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