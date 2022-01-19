Labioplasti estetiği hakkında merak edilenler

Tüm dünyada ve ülkemizde labioplasti ameliyatına ilgi giderek artmaktadır. Bu ameliyatların bir kısmı estetik kaygılar ile yapılmaktayken, bir kısmı ise var olan bir rahatsızlığı ortadan kaldırmaya yönelik yani fonksiyonel amaçlar ile yapılmaktadır.Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. İhsan Atabay konu hakkında bilgiler verdi.

Labioplasti nedir?

Labioplasti, genital bölgede iç dudaklarda doğuştan sarkma, asimetri, kararma ya da şekil bozukluğu olan kişilere uygulanan, iç dudaklara yönelik estetik cerrahi müdahaleyi tanımlamak için kullanılan terimdir. Özellikle son yıllarda iç dudak estetiğine talep çok artmıştır ve labioplasti ifadesi iç dudak estetiği ile eş anlamı olarak kullanılır hale gelmiştir. Esasında labioplasti, hem iç hem de dış dudakların estetik operasyonunu tanımlar.

Labioplasti kime yapılır?

Labioplasti her zaman estetik nedenlerle yapılmaz. Labioplasti bazen bir rahatsızlığın tedavisi olarak da uygulanabilir.

İç dudakları doğuştan ya da sonradan sarkmış, asimetrik olan, normalden iri ya da aşırı koyulaşmış kişiler estetik nedenlerle labioplasti yaptırabilirler.

Ayrıca bazı kişiler normalden iri, sarkmış, asimetrik iç dudaklar nedeniyle cinsel ilişkide ağrı, tayt/iç çamaşırı ya da bikini giyerken rahatsızlık veya tahriş sorunu yaşayabilirler. İdrar yaparken iç bacakta veya vajina çevresinde ıslanma oluşabilir. Bu durumlarda da fonksiyonel nedenlerle labioplasti uygulanmaktadır.

İç dudak sarkması neden olur?

İç dudak sarkması genellikle doğuştan olur. Sebebi bazı kişilerde bağ dokulardaki gevşeklik olabilir. Ya da sadece yapısal olabilir. Bazen zorlu doğumlar ya da kronik tahriş nedeniyle sonradan da ortaya çıkabilir.

Labioplasti ameliyatı nasıl yapılır?

Labioplasti ameliyatlarında tercih edilen çok sayıda teknik vardır. Her tekniğin kendi içinde avantaj ve dezavantajları mevcuttur. Ameliyat lokal ya da genel anestezi altında yapılabilir. Labioplasti ameliyatı ortalama 1 saat kadar sürer.

Labioplasti sonrası ne zaman normal hayatıma dönebilirim?

Labioplasti sonrasında özel bir istirahat programına gerek yoktur. Yine de ameliyat sonrası bir-iki gün evde istirahat uygun olacaktır. Bu süre içinde buz uygulaması ödemi azaltmak açısından faydalıdır. Uygun pansuman ve antibiyotik kullanımı önemlidir. Sonrasında kişiler çalışma hayatlarına geri dönebilirler. Ameliyattan 2 gün sonra ayakta duş alınabilir. Genellikle ilk bir hafta ödem, hafif sızıntı tarzında kanama ya da dikişlerde tahriş, kaşınma olabilir. Ağrı kesiciler ile tolere edilebilen hafif düzeyde bir ağrı eşlik edebilir. Fakat çoğu zaman bu şikayetler kişileri günlük hayatından alıkoymaz. Labioplasti sonrasında dört hafta kadar ilişki ve deniz/havuz yasağı mevcuttur.

Labioplasti sonrasında dikişler ne zaman erir?

Labioplasti sonrasında dikişler genellikle ilk bir ay içinde kendiliğinden eriyecektir. Özellikle dikiş aldırmaya gerek yoktur.











