Etkinlik Rehberi Labirent oyunu

Labirent oyunu

Etkinlik Rehberi

Labirent oyunu

Bu tarz labirent oyunları çocuklarda olasılıkları öngörme, görsel algı, zeka gelişimi ve problem çözme becerilerini geliştirir.

10 Haziran 2021, Perşembe 11:43 Son Güncelleme:
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Malzemeler: 1 kapkek kalıbı, kâğıt, kalem, makas / Yaş: 5+

NASIL OYNANIR?

Mutfak malzemelerini oyunlara katmayı çok seviyoruz! Kapkek kalıplarının boyutuna göre daire şeklinde kâğıtlar kesin. Karışık şekilde düz çizgi, yan çizgi ve köşeli çizgiler çizin. Kâğıtların yerleri ve yönleri karışık olacak şekilde kapların içine yerleştirin. Mini bir şablon hazırlayın ve çocuğunuzdan yapmasını istediğiniz labirenti gösterin.

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