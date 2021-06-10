Labirent oyunu

Malzemeler: 1 kapkek kalıbı, kâğıt, kalem, makas / Yaş: 5+

NASIL OYNANIR?

Mutfak malzemelerini oyunlara katmayı çok seviyoruz! Kapkek kalıplarının boyutuna göre daire şeklinde kâğıtlar kesin. Karışık şekilde düz çizgi, yan çizgi ve köşeli çizgiler çizin. Kâğıtların yerleri ve yönleri karışık olacak şekilde kapların içine yerleştirin. Mini bir şablon hazırlayın ve çocuğunuzdan yapmasını istediğiniz labirenti gösterin.