Dünya Laboratuvarda çalışan 240 kişi Kovid-19'a yakalandı

Laboratuvarda çalışan 240 kişi Kovid-19'a yakalandı

Dünya

Laboratuvarda çalışan 240 kişi Kovid-19'a yakalandı

Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei, Ulusal Laboratuvarda çalışan 240 kişinin yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalandığını belirtti.

24 Haziran 2020, Çarşamba 23:30 Son Güncelleme:
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Guatemala Devlet radyosu TGW'de konuşan Giammattei, Ulusal Laboratuvarda yeni tip corona virüs (Kovid-19) testlerinin analizini yapmak için çalışan 240 personelin virüse yakalandığını söyledi. Devlet Başkanı Giammattei, enfeksiyonlara rağmen laboratuvarlarda çalışmaların devam edeceğini bildirdi. Salgının ilk zamanlarında Kovid-19 test sonuçlarının geç gelmesi ve halkın şikayetlerinin artması üzerine hükümet, kamu hastanelerinin de dahil olduğu bütün testleri Ulusal Laboratuvarda birleştirme kararı almıştı.

Vaka sayısı 14 bin 540

Kovid-19 nedeniyle 582 kişinin öldüğü Guatemala'da vaka sayısı 14 bin 540 olarak açıklandı.

Alejandro Giammattei, dün yaptığı açıklamada da devlet başkanlığı sarayında çalışan 151 kişinin Kovid-19'a yakalandığını duyurmuştu.

AA


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