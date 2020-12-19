Laboratuvarda üretilen tavuk eti satışa sunuldu

Singapur’da satışa sunulan laboratuvar üretimi "tavuk eti" ilk olarak, "daha iyi bir gezegen" için çalışma sözü veren, 14 ila 18 yaşındaki davetli öğrencilerce tadıldı. Öte yandan dünyada bir ilk olan satış, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden ötürü basına kapalı yapıldı. Restoranın kurucusu Marc Nicholson, laboratuvar üretimi etin, "iklim değişikliği sorununun çözümü yönünde ve gezegeni yok etmeden dünyayı besleme fırsatı yaratmada devrim niteliğinde bir adım" olduğunu söyledi. Eat Just’ın Üst Yöneticisi (CEO) Josh Tetrick, laboratuvarda hayvan kas hücrelerinden yetiştirilen tavuk etinin Singapur’da bir restoranda satışa sunulacağını açıklamıştı.

"Çığır açıcı atılım"

Tetrick, Eat Just’ın girişimini "küresel gıda endüstrisi için çığır açıcı bir atılım" olarak nitelendirmiş ve diğer ülkelerin de etin satışına izin vermesini beklediklerini kaydetmişti. Etin üretim sürecinde hiçbir antibiyotiğin kullanılmadığı da vurgulanmıştı. Eat Just şirketine göre, 2050 yılına kadar dünyada et tüketimi yüzde 70’in üzerinde artacak ve laboratuvar üretimi etler, güvenli gıda tedarikinde önemli rol oynayacak.

AA