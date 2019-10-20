Labradoodle köpek cinsi hakkında merak edilenler

Kıvırcık tüyleriyle adeta bir oyuncak ayıya benzetilen Labradoodle cinsi köpekler, adından da anlaşılacağı gibi, Labrador ve Poodle cinslerinin çiftleşmesinden meydana geliyor.

Labradoodle köpek ırkı, 30 yıl önce laboratuvar ortamında Wally Conron tarafından üretildi. Üretilmesindeki amaç ise özellikle görme engelliler için rehber köpek olarak eğitilmeye yatkın bir köpek ortaya çıkarmaktı.

Avustralya Kraliyet Rehber Köpekler Birliği’nde köpek yetiştiricisi olarak görev yapan Wally Conron, Labradoodle cinsini 1989 yılında yaratmıştı.

Gözleri görmeyen bir kadına rehber köpek yetiştirmek isteyen Conron, kadının eşinin köpek kılına alerjisi olması nedeniyle bu yolu bulmuştu.

Labradoodle ırkının özellikleri

Labradoodle cinsleri, eğitilmeye istekli ve akıllıdır. Ayrıca sahiplerini memnun etmeyi çok severler. Her eğitimden sonra onları ödüllendirmek, eğitimi için daha fazla istek duymasını sağlayacaktır.

Labradoodle'lar için çitle çevrilmiş bahçe her zaman daha iyidir. Ancak eğitildiğinde apartman hayatına da uygun bir köpek haline gelebilirler.

Labradoodle'ların tüyleri, hemen her gün tımarlanmalıdır.

'Büyük bir hata yaptım'

Öte yandan, Labradoodle'ların yaratıcısı Wally Conron, geçtiğimiz gün bir açıklama yapmış ve Labradoodle'ları üretmekle çok büyük bir hata yaptığını belirtmişti.

Conron, şu ifadeleri kullandı, “O dönem neye benzediklerini çok da önemsemedim, gerçeği kabul edelim, kör insanlar zaten göremeyecekti. Ne yaptığımı birkaç gün içinde fark ettim. Patronuma gidip, ‘Bak ben bir canavar yarattım. Bunu kontrol altına almak için bir şeyler yapmalıyız. İsmin patenti alalım ve insanların çoğunluğa uyup almasına engel olalım’ dedim. Bu etik dışı, acımasız insanlar bu köpekleri besliyor ve büyük paralara satıyorlar, en büyük pişmanlığım bu.”



