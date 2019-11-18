Prenses Diana, 31 Ağustos 1997'de Paris'te paparazilerden kaçarken bindiği araç kaza yapmış, Prenses bu kazada hayatını kaybetmişti. Galler Prensesi Diana, 1985'te Beyaz Saray'daki bir davette lacivert kadife elbisesi ile adeta peri masalından çıkmış gibi görünüyordu. Modacı Victor Edelstein tarafından tasarlanan elbisesiyle, Hollywood yıldızı John Travolta ile Saturday Night Fever isimli şarkıda vals yapan Diana, ölümünden 2 yıl önce ikonik elbiseyi AIDS Vakfı yararına satmıştı. Elbise o dönem, 130 bin dolara (yaklaşık 750 bin lira) satılmıştı.2013 yılında yeniden açık artırmaya çıkan elbise, 362 bin dolara (2 milyon 81 bin lira) satılmıştı. Şimdi yeniden satışa çıkmayan hazırlanan Prenses Diana'nın elbisesinin, bu kez 450 bin dolara (2 milyon 600 bin lira) alıcı bulması bekleniyor.





Dailymail'in haberine göre, Lady Diana, 1985 yılında ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından Beyaz Saray'da verilen bir davete mavi kadife gece elbisesi ve inci gerdanlığı ile boy göstermişti. Oyuncu John Travolta ile Saturday Night Fever isimli şarkıda dans eden Lady Diana, izleyenlere peri masalını andıran sahneler yaşatmıştı.

Lady Diana ve John Travolta'nın 20 dakikalık dansı, tüm dünya tarafından ilgiyle izledi. Salonda çalan Grace ve Saturday Night Fever isimli şarkılar popüler oldu ve listelerde en çok dinlenenler arasında girdi.

Lady Diana, ikonik elbisesini, 1986’da Avusturya’ya bir devlet ziyareti ve 1991’de Kraliyet Operası’ndaki davetlerde de giymişti. Diana da diğer Kraliyet üyeleri gibi elbiselerini defalarca giyebiliyordu.

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